Умер самый старый в мире кот

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03.07.2020, 21:30, Новости дня

В Великобритании скончался самый старый кот в мире. Рабблу породы мейн-кун был 31 год, сообщают местные СМИ.

Хозяйка кота Мишель Херитедж рассказала, что котенка ей подарили на 20-летие, передает ТАСС со ссылкой на Daily Mail. После этого она не расставалась с ним.

Раббл, по ее словам, не болел, но к концу жизни сильно похудел. В последний день своей жизни он, как обычно, перешел дорогу, но не вернулся обратно, отметила Херитедж.

Английский кот превзошел достижение кота из Техаса Скутера, который скончался в 2016 году в возрасте 30 лет.

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Публикация от(@faits.inconnus) 11 Дек 2019 в 7:59 PST

Ранее ученые Аграрного университета из Екатеринбурга в 2019 году установили, что продолжительность жизни домашних котов и собак увеличилась благодаря выросшему уровню жизни.



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