Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью отца
03.07.2020, 21:30, Новости дня
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор выразил соболезнования российскому атлету Хабибу Нурмагомедову в связи с кончиной его отца Абдулманапа.
«Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта. Соболезную, покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов», – написал Макгрегор в Twitter.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что скончался отец российского бойца UFC Абдулманап Нурмагомедов.
Напомним, в середине мая Хабиб Нурмагомедов сообщил, что у его отца выявлен коронавирус. Тогда же сообщалось, что тренера подключали к аппарату ИВЛ.
Известно, что отец бойца будет похоронен в селе Кироваул в Дагестане, где он жил.
Соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова также выражал российский президент Владимир Путин.
7 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора и отстоял титул чемпиона UFC в легком весе. Бой закончился дракой за пределами ринга и скандалом.
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