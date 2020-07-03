 

Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью отца

03.07.2020, 21:30, Новости дня

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор выразил соболезнования российскому атлету Хабибу Нурмагомедову в связи с кончиной его отца Абдулманапа.

«Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта. Соболезную, покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов», – написал Макгрегор в Twitter.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что скончался отец российского бойца UFC Абдулманап Нурмагомедов.

Напомним, в середине мая Хабиб Нурмагомедов сообщил, что у его отца выявлен коронавирус. Тогда же сообщалось, что тренера подключали к аппарату ИВЛ.

Известно, что отец бойца будет похоронен в селе Кироваул в Дагестане, где он жил.

Соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова также выражал российский президент Владимир Путин.

7 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора и отстоял титул чемпиона UFC в легком весе. Бой закончился дракой за пределами ринга и скандалом.



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