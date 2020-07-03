Неожиданное заявление адвоката Михаила Ефремова: актер может быть невиновен в смертельном ДТП

03.07.2020, 21:25, Новости дня

Михаила Ефремова вновь привозили в Главное управление МВД Москвы на допрос, после которого как минимум удивление вызвали заявления его адвоката. По словам защитника, актер не признавал вины в совершении ДТП, "случившегося с его машиной". Как быть с кадрами с места аварии, на которых Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сразу после случившегося, адвокат не пояснил.

Он уже настолько привык к этим поездкам, что во время этого визита к следователям Михаил Ефремов действовал словно на автомате. Точно знал куда ему нужно. На входе в ГСУ дожидался, пока за ним спустятся. А выйдя из здания покурить, безучастно слушал одного из своих адвокатов. Когда Ефремова увезли, его защитник Эльман Пашаев вдруг сделал сенсационное заявление.

"Сегодня Михаил Ефремов заявил, что невиновен. Более подробно ничего пояснить не могу! То есть, данное преступление он не совершал. А что касается машины, когда он говорил, что готов платить, то это потому, что там была его машина", — сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

"Сегодня Ефремов не виноват, а виновата машина. Очевидно, машина ехала одна, господина Ефремова там не было, а марсиане или нечистая сила сидели за рулем. Я думаю, что это так", — с сарказмом замечает адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский.

Машина Ефремова Jeep Grand Cherokee, судя по этим кадрам, не просто участвовала в ДТП — она буквально снесла фургон курьера Сергея Захарова. Михаил Ефремов был крайне пьян. В крови — алкоголь, наркотики и снотворное. Пока Сергея Захарова пытались спасти в реанимации, актер расхаживал вокруг искореженных машин и вел нетрезвые диалоги.

"Человек пострадал, а я его вылечу", — обещал Михаил Ефремов, не до конца понимая серьезность обстоятельств аварии.

– Вылечите? Вы же не доктор!

"У меня денег дохрена, — пояснил Ефремов. — Доктора пусть лечат".

Сергей Захаров умер. Об этом Ефремов узнал уже на следующее утро после аварии и, проспавшись, во время первого общения с полицейскими признал свою вину.

– Вы признаете себя виновным? Вы знаете, что человек умер?

"Да, конечно признаю!" – отвечал артист.

Позже актер признал, что именно в результате его пьяной езды погиб Сергей Захаров. Он даже заявил, что не будет использовать свои так называемые "связи", чтобы избежать ответственности. Мол, это даже не имеет смысла — все прекрасны видели кадры аварии. Кроме того, Ефремов предложил семье Захарова помощь, но родные погибшего отказались принять деньги актера, а новости о возможной невиновности Ефремова так и вовсе шокировали семью.

"Ефремов в этом не виноват. Он был в момент ДТП сильно пьян. Машина была его. Но там хоть десять человек может быть в машине, надо устанавливать", — сообщил Эльман Пашаев.

"Семья, когда это услышала, сказали мне, что еще раз оскорблены, — добавляет Александр Добровинский. — Просто еще раз о них вытерли ног".

По всей видимости, противостояние сторон вскоре лишь усилится. Дело скоро может быть передано в суд. Уже проведены три экспертизы — с места событий, медицинская, признавшая Ефремова вменяемым, автотехническая. По данным адвокатов, машина актера в порядке. А несколько часов назад адвокат Ефремова заявил, что он не говорил о невиновности актера. Его попросту неправильно поняли.