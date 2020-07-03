“Оренбург” получил второе техническое поражение подряд. Теперь он проиграл “Уралу”

03.07.2020, 21:25, Новости дня

Контроль-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза присудило "Оренбургу" техническое поражение (3:0) за отказ проводить матч 25 тура против "Урала". В клубе зафиксирована вспышка коронавируса.

У 10 футболистов "Оренбурга" был обнаружен вирус COVID-19, после чего их поместили на карантин. За этими игроками ведется наблюдение медиками. Остальные футболисты регулярно сдают тесты на коронавирус. Но новых случаев в кубе не выявлено.

"КДК РФС принял решение о присуждении поражения "Оренбургу" со счетом 0:3 и победы "Уралу" со счетом 3:0 в связи с необеспечением принимающей стороной условий проведения матча, повлекшее за собой его срыв", — опубликовано сообщение на официально сайте РФС.

Напомним, что для "Оренбурга" этот "технарь" стал вторым кряду. Ранее за эту же ситуацию им присудили поражение в несостоявшемся матче с "Краснодаром".