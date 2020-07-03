 

В еврозоне введут в обращение новые деньги

03.07.2020, 21:22, Новости дня

В странах еврозоны введут в обращение новые банкноты номиналом в 5€ и 10€. Об этом 3 июля сообщает Европейский центральный банк (ЕЦБ) на своей странице в Twitter.

На новых деньгах появилась подпись нынешней главы ЕЦБ Кристин Лагард, говорится в сообщении. 

В обращение купюры запустят со следующей недели. До этого момента в еврозоне расплачиваются деньгами с подписями предыдущих руководителей ЕЦБ: Вима Дуйзенберга, Жан-Клода Трише и Марио Драги.

They’re here!

We’ve just received the first banknotes featuring President Lagarde’s signature.

The €5 and €10 notes will be the first with the new signature to enter into circulation, starting next week. Those with the signature of former presidents will remain legal tender. pic.twitter.com/nHzAgH4yrF

— European Central Bank (@ecb) July 3, 2020

18 октября 2019 года Лагард была назначена главой Европейского центрального банка. 

Лагард стала первой женщиной – президентом ЕЦБ. Она сменила на этой должности Марио Драги.

Лагард была директором-распорядителем МВФ с 2011 года, до этого работала министром экономики, промышленности и занятости Франции. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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