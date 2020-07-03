“Металлург” (Запорожье) сообщил о коронавирусе в клубе

03.07.2020, 21:22, Новости дня

В футбольном клубе “Металлург” (Запорожье) обнаружена коронавирусная инфекция. Об этом руководство клуба уведомило львовский “Рух”, против которого запорожцы должны были сыграть следующий матч чемпионата Украины в Первой лиге.

Отмечается, что известие о положительных результатах тестов на COVID-19 запорожский клуб получил уже после приезда во Львов на игру против “Руха”.

Руководство “Металлурга” сообщило об этом Профессиональной футбольной лиге и представителям “Руха” с просьбой перенести субботнюю встречу.

Таким образом, запланированный на 4 июля матч перенесен на неопределенный срок.

11 июня в ходе внеочередной конференции Профессиональной футбольной лиги Украины клубы Первой лиги решили доиграть футбольный сезон 2019–2020 годов.

По состоянию на 3 июля в Украине общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 46 763. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1212 человек, 20 558 жителей Украины уже вылечились.