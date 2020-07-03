Следователей, причастных к изъятию военной техники ВСУ, и руководство теруправления ГБР в Хмельницком отстранили от должностей

03.07.2020, 21:22, Новости дня

Следователей, причастных к изъятию военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины, и руководство территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Хмельницком, отстранили от должностей. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба ГБР.

Как отмечается, должностные лица были отстранены от своих постов в рамках начатого служебного расследования.

Также Главным следственным управлением ГБР, кроме уголовного производства по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГБР и СБУ во время изъятия военного имущества (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины), начато уголовное производство по факту возможной диверсии (ст. 113 Уголовного кодекса Украина).

Об изъятии клистронов – важных приборов для ЗРК С-300 – в воинских частях Воздушных сил ВСУ стало известно 2 июля. По информации журналиста Юрия Бутусова, ГБР пытается найти информацию о злоупотреблениях команды бывшего президента Петра Порошенко в оборонных закупках, но при этом проявляет вопиющую некомпетентность и равнодушие.

Главное следственное управление ГБР открыло по факту изъятия клистронов уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работниками бюро и Службы безопасности Украины (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Вечером 2 июля ГБР вернуло в воинские части Воздушных сил Вооруженных сил Украины элементы зенитно-ракетных комплексов, которые были изъяты во время обысков.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу правоохранительным органам дать оценку действиям работников Государственного бюро расследований, которые допустили изъятие военных приборов из воинских частей.