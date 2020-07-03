 

ВОЗ заявила о «вторых пиках» пандемии коронавируса

03.07.2020, 19:30, Новости дня

Вторая волна коронавируса может и не появиться, сообщил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Уверенности в том, что придет вторая волна, нет», – отметил представитель ВОЗ, передает ТАСС.

Он добавил, что считает «спекуляциями» слухи о возможной новой волне пандемии, и отметил, что всегда трудно прогнозировать, что произойдет с новым вирусом.

Потенциал новой волны основан на том, что это – респираторный вирус, сказал Райан. Такие вирусы «имеют тенденцию быть сезонными по природе».

Нынешний рост коронавируса надо рассматривать не как вторую волну, а как «второй пик» пандемии, так как вирус не был в достаточной мере подавлен «для предотвращения его повторной передачи».

Также Райан заявлял, что в случае продолжения открытия границ по всему миру ситуация с коронавирусом может пойти по «наихудшему сценарию».

Напомним, с 1 июля Евросоюз начал открывать границы с другими странами, в список вошли 14 государств, однако РФ и США в нем нет.



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