 

МКС провела маневр уклонения от космического мусора

03.07.2020, 19:16, Новости дня

Орбиту Международной космической станции скорректировали из-за возможного столкновения с космическим мусором, сообщила госкорпорация «Роскосмос».

«Центр управления полетами ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) 3 июля 2020 года провел внеплановую коррекцию орбиты Международной космической станции для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором», – пояснили ТАСС в компании.

Орбиту станции поменяли с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-14». Все операции прошли штатно.

В 2018 году в Роскосмосе сообщали о работе над космической лазерной пушке, предназначенной для устранения космического мусора.



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