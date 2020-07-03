МКС провела маневр уклонения от космического мусора
03.07.2020, 19:16, Новости дня
Орбиту Международной космической станции скорректировали из-за возможного столкновения с космическим мусором, сообщила госкорпорация «Роскосмос».
«Центр управления полетами ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) 3 июля 2020 года провел внеплановую коррекцию орбиты Международной космической станции для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором», – пояснили ТАСС в компании.
Орбиту станции поменяли с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-14». Все операции прошли штатно.
В 2018 году в Роскосмосе сообщали о работе над космической лазерной пушке, предназначенной для устранения космического мусора.
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