“Все будет жестко”. Вице-мэр Харькова сообщил об ужесточении карантина

03.07.2020, 19:10, Новости дня

Харьковская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение об ужесточении карантинных мероприятий в городе. Об этом в комментарии изданию KHARKIV Today заявил заместитель городского головы Игорь Терехов.

“Я уже подписал документ. [Карантин ужесточается] с сегодня. Все будет жестко. Кинотеатры вообще не должны были открываться без нашего решения. Чтобы у них не было иллюзий”, – сказал чиновник.

Он добавил, что в Харькове будут запрещены массовые мероприятия с участием более 10 человек, работа заведений общественного питания, где нет летних площадок (кроме заказов навынос). Кафе и рестораны в городе должны будут закрываться не позже 22.00.

Решение об ужесточении карантина было принято в связи с тем, что Харьковская область в течение пяти дней не соответствует минимальным требованиям для смягчения ограничительных мер.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям. За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 876 человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране теперь составляет 46 763. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1212 человек, 20 558 вылечились.

По данным системы мониторинга распространения коронавируса Совета нацбезопасности и обороны Украины, по состоянию на 3 июля в Харьковской области подтверждено 2255 случаев заражения (девятое место по стране), 87 человек скончались, 1167 выздоровели. Ежедневно в области регистрируется 30–50 случаев COVID-19, общее количество заболевших удвоилось в течение последнего месяца.