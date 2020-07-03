ВОЗ предупредила о риске наихудшего сценария с коронавирусом
03.07.2020, 18:53, Новости дня
В случае продолжения открытия границ по всему миру без мер предосторожности от коронавируса ситуация может развиться по наихудшему сценарию, сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
«Если страны продолжат открываться без возможности для систем здравоохранения справиться с ситуацией, то мы столкнемся с наихудшим сценарием», – цитирует Райана РИА «Новости».
Странам необходимо сфокусироваться на поддержке систем здравоохранения, чтобы преодолеть возможный новый рост случаев инфицирования, предупредил чиновник ВОЗ.
Напомним, с 1 июля Евросоюз начал открывать границы с другими странами, в список вошли 14 государств, однако РФ и США в нем нет.
В ВОЗ отмечали, что РФ движется по «хорошему пути» в борьбе с коронавирусом.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет