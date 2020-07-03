 

Замглавы Минобрнауки задержана по подозрению в хищении 40 млн рублей

03.07.2020, 18:30, Новости дня

Замглавы министерства науки и высшего образования Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В рамках расследования хищения 40 млн рублей задержана Лукашевич и чиновник Россотрудничества Михаил Попов. Тверской суд Москвы сегодня изберет им меру пресечения», – сообщил собеседник ТАСС.

Тверской суд получил ходатайство об аресте Лукашевич, сообщили в пресс-службе инстанции.

«Лукашевич подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ходатайство о ее заключении под стражу поступило в суд и будет рассмотрено в ближайшее время», – сказали в суде.

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что московская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве после хищения 40 млн рублей у Минобрнауки.

«Полицейские установили, что в 2016 году руководитель коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки РФ, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Затем заказчику были представлены результаты выполненных работ, заведомо несоответствующие условиям договоров. Приемку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве. Таким образом, министерству был причинен ущерб в размере более 40 млн рублей», – отметила Волк.

В Минобрнауки сообщили, что ведомство оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам.

В конце июня сообщалось, что в Петербурге задержали руководителей отдела Госстройнадзора Минобороны по делу о создании ОПГ.



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