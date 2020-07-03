Генерал объяснил причину отказа США от ДРСМД

03.07.2020, 18:16, Новости дня

Властям США не нужна система контроля за ядерным вооружением, поэтому они отказались от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил экс-глава международно-договорного управления Минобороны генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

«Американцам нужен предлог, чтобы выйти из ДРСМД, поэтому они предъявляют необоснованные и бессмысленные требования и разрушают договор за договором. Нынешней американской администрации совсем не нужна система контроля за вооружением, и ядерным в том числе», – сообщил Бужинский РИА «Новости».

По мнению генерал-лейтенанта, США считают себя самыми сильными, у них больше возможностей и денег, а потому «смысла заключать договоры нет, по мнению американцев, все ограничивающие договоры в пользу русских».

Бужинский уверен, что продлить ДРСМД не получится.

«США официально уведомили, что выходят из договора и изменить их решение сможет, наверное, только полный отказа РФ от ядерного вооружения», – заключил генерал.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения 2 августа 2019 года. Кроме того, США вышли из Договора по открытому небу, готовятся к выходу из ДСНВ, а также не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

При этом СМИ писали, что власти США обсуждают возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.