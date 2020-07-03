Литва направила РФ ноту

03.07.2020, 18:16, Новости дня

Литва направила РФ ноту из-за якобы имеющихся на нефтяной платформе D-6 рядом с литовско-российской границей нарушений.

«В ноте выражается глубокая озабоченность природоохранными нарушениями, которые установлены на платформе D-6 российским Росприроднадзором», – цитирует МИД Литвы ТАСС.

Литва просит предоставить детальные сведения о проверке на D-6, о возможных инцидентах, которые якобы могли нанести ущерб экосистеме Балтийского моря и побережью.

В июне Росприроднадзор выявил нарушения после проверки документов ООО «Лукойл­–Калининградморнефть» в части работы ледостойкой стационарной платформы D-6 Кравцовского нефтяного месторождения, расположенного на шельфе Балтийского моря в Калининградской области. По данным ведомства, установленные нарушения могут явиться причинами негативного воздействия на окружающую среду.