Грузинский парламент утвердил поправки в Избирательный кодекс

03.07.2020, 17:37, Новости дня

США и ЕС приветствовали утверждение поправок в грузинский Избирательный кодекс. Изменения основываются на рекомендациях международных наблюдателей, сделанных по результатам президентских выборов 2018 года.

2 июля в третьем окончательном чтении за поправки проголосовали 94 депутата, при этом часть оппозиции вновь бойкотировала голосование – в знак протеста против, как они утверждают, «политически мотивированного» ареста бизнесмена Георгия Руруа, который также является совладельцем одного из грузинских оппозиционных телеканалов.

Что касается поправок, основное нововведение касается квот для женщин. В частности, теперь 25% из представленных в партийных списках лиц будут женщины.

Изменения внесены в процессы формирования районных избирательных комиссий и агитации в день выборов. В частности, продляется время запрета агитации, теперь «день тишины» будет начинаться не с момента открытия избирательных участков, а уже в полночь. Также в день выборов активистам партий разрешается находиться не ближе 25 метров от избирательных участков.

При этом изменились и правила, касающиеся политической рекламы, экзит-полов и финансирования партий, т. е. отныне пожертвования партиям можно получать только из Грузии и только из легальных средств, что обеспечивает большую прозрачность процесса.

Заявление Посольства США

Посольство Соединенных Штатов в Грузии поздравило парламент с принятием поправок, которые более года широко обсуждались и согласовывались между политиками и общественными организациями с участием международных экспертов, в том числе при поддержке дипредставительства США.

Вместе со значимыми изменениями, направленными на исправление основных недостатков, на которые ранее указали БДИПЧ/ОБСЕ и другие наблюдатели, согласно заявлению посольства, в законе по-прежнему «остаются некоторые важные пробелы».

«На наш взгляд, доверие общественности к избирательным процессам, намеченным на осень, возрастет путем введения дополнительных мер против возможного запугивания избирателей, посредством обеспечения прозрачности при выборе членов избирательных комиссий, а также путем усиления процесса разрешения споров и предоставления альтернативных методов проведения избирательной кампании из-за ограничений вызванных угрозой распространения COVID-19», –говорится в заявлении посольства США от 2 июля.

Заявление ЕС

Согласно послу ЕС в Грузии Карлу Харцелу, Евросоюз активно поддерживал процесс работы над новым грузинским избирательным законодательством, который начался год назад.

Харцел приветствует ряд поправок, внесенных в законодательство, хотя в то же время считает, что желательно было бы проведение «более амбициозных реформ по рекомендованным БДИПЧ/ОБСЕ узловым сферам, таким, как давление на избирателей, рассмотрение споров и формирование избирательных комиссий».

При этом посол ЕС выразил сожаление в связи с тем, что оппозиция не приняла участие в голосовании и что «была упущена возможность более широкой политической поддержки нового избирательного законодательства».

«Приближающиеся парламентские выборы будут решающим моментом в выполнении Грузией обязательств по защите демократических процессов и соблюдению верховенства закона. Ожидаю, что процесс будет проходить с соблюдением принятых правил», – отмечается в заявлении посла ЕС.

Оценки политиков

Представители грузинской власти утверждают, что в новом избирательном кодексе учтены «все принципиальные» рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ. При этом правящая «Грузинская мечта» осудила тех оппозиционных депутатов, которые не приняли участие в голосовании по поправкам.

«Установление пропорциональной избирательной системы в условиях парламентской республики является системной реформой. И естественно, консенсус всех политических игроков в этом ознаменовал бы победу нашей страны. Желательно, чтобы во время решения таких фундаментальных вопросов все политические силы отстранялись от личных интересов и исходили бы из интересов страны», – заявил 3 июля в своём комментарии премьер страны Георгий Гахария.

В свою очередь, оппозиция не согласна с такой оценкой и критикует власть за упущенную возможность реформировать Избирательный кодекс «надлежащим образом». Оппоненты властей указывают на критические замечания в заявлениях Посольства США и посла ЕС в Грузии и говорят, что правящая сила игнорировала все основные рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ.

В партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» при этом заявляют, что критика международных партнеров по поводу того, что поправки не получили более широкую политическую поддержку, не касается оппозиции.

«Когда послы говорят о том, что хорошо было бы, если бы и оппозиция участвовала в голосовании, это не означает, что критика направлена в наш адрес. Когда говорят, что принятые поправки не решили главные проблемы, такие как подкуп избирателей, запугивание, использование административных ресурсов, шантаж, доминирующую роль правящей партии в избирательной комиссии, отсутствие права обжалования и так далее, – это означает, что вместо улучшения, закон стал хуже. Надо уметь читать текст послов языком не-дипломатов», – считает депутат от «ЕНД» Роман Гоциридзе.

В то же время глава грузинского Центризбиркома Тамар Жвания считает, что несмотря на то, что определенные рекомендации международных наблюдателей не были учтены в ходе работы над поправками, тем не менее, в условиях нынешнего законодательства все равно возможно проведение выборов «согласно европейским стандартам».