Путин оценил флаг ЛГБТ на здании американского посольства

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03.07.2020, 17:30, Новости дня

Президент Владимир Путин, комментируя флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов в Москве, заявил, что «они показали кое-что по поводу того, кто там работает».

На встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков упомянул о флаге ЛГБТ на американском посольстве в Москве, передает РИА «Новости».

«Они кое-что показали там по поводу того, кто там работает. Но не страшно. Мы же ведь много раз говорили на этот счет, и у нас позиция понятная», – ответил Путин.

В ходе встречи президент отметил, что в РФ не было, нет и не будет ограничений религиозных прав, прав национальных меньшинств и прав сексуальных меньшинств.

В пятницу президент подписал указ о внесении поправок в российскую Конституцию, указ вступает в силу со дня его подписания, сами поправки – с 4 июля.

На прошлой неделе ЛГБТ-флаг появился на здании посольства США в Москве – в связи с «месяцем гордости ЛГБТ». Позже британское посольство в Москве также вывесило радужный флаг в поддержку ЛГБТ-сообщества.



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