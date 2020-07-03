 

Эрдоган резко ответил на критику планов превратить собор Святой Софии в мечеть

03.07.2020, 17:16, Новости дня

Президент Турции Тайип Эрдоган отверг критику ряда государств относительно возможной смены статуса собора Святой Софии с музея на мечеть, сообщил турецкий телеканал NTV.

«Поскольку мы не совершаем богослужения в других странах, то и другие страны не имеют права вмешиваться в наши богослужения. Выдвинутые по теме собора Святой Софии обвинения являются прямым нападением на наши суверенные права», – передает ТАСС слова Эрдогана.

Софийский собор – памятник византийского зодчества. Он возводился в 532-537 гг. по указанию императора Юстиниана, который решил увековечить славу Константинополя. В 40-х годах прошлого века, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Кемалем Ататюрком, собор стал музеем, а с христианских фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В 1985 году собор был включен в состав памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, еще в 2019 году Эрдоган заявлял, что статус собора Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть. По его словам, это будет ответом на признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

В июне Эрдоган посоветовал Греции «знать свое место» в вопросе изменения статуса собора, и заявил, что в Турции есть парламент для подобных решений.

В начале июля 2020 года официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас заявил, что Греция призвала Турцию сохранить статус музея у собора Святой Софии в Стамбуле, поскольку превращение собора в мечеть может спровоцировать раскол между христианами и Турцией. 

В РПЦ предсказали последствия возможного превращения собора Святой Софии в мечеть.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Политолог рассказал об особенностях голосования по Конституции в Севастополе

20.06 / Бренд Haval подвел итоги работы за год в России

29.05 / После перестрелки в Броварах полиция ввела план “Перехват”

13.05 / Володин назвал число заразившихся коронавирусом депутатов Госдумы

16.04 / В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты

09.05 / Захарова ответила на попытку США исключить СССР из числа победителей нацизма

10.05 / CNN – Обама назвал ответ Трампа на коронавирус «абсолютно хаотичной катастрофой»

20.06 / “МанЮнайтед” повторил за “Ливерпулем” рекорд по голам на всех стадионах премьер-лиги

23.04 / Цена нефти начала резко расти после рекордного обвала

25.05 / Названы сроки начала производства систем для платформы «Бумеранг»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска