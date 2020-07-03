Эрдоган резко ответил на критику планов превратить собор Святой Софии в мечеть

03.07.2020, 17:16, Новости дня

Президент Турции Тайип Эрдоган отверг критику ряда государств относительно возможной смены статуса собора Святой Софии с музея на мечеть, сообщил турецкий телеканал NTV.

«Поскольку мы не совершаем богослужения в других странах, то и другие страны не имеют права вмешиваться в наши богослужения. Выдвинутые по теме собора Святой Софии обвинения являются прямым нападением на наши суверенные права», – передает ТАСС слова Эрдогана.

Софийский собор – памятник византийского зодчества. Он возводился в 532-537 гг. по указанию императора Юстиниана, который решил увековечить славу Константинополя. В 40-х годах прошлого века, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Кемалем Ататюрком, собор стал музеем, а с христианских фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В 1985 году собор был включен в состав памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, еще в 2019 году Эрдоган заявлял, что статус собора Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть. По его словам, это будет ответом на признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

В июне Эрдоган посоветовал Греции «знать свое место» в вопросе изменения статуса собора, и заявил, что в Турции есть парламент для подобных решений.

В начале июля 2020 года официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас заявил, что Греция призвала Турцию сохранить статус музея у собора Святой Софии в Стамбуле, поскольку превращение собора в мечеть может спровоцировать раскол между христианами и Турцией.

В РПЦ предсказали последствия возможного превращения собора Святой Софии в мечеть.