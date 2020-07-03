 

Ubisoft показала новый онлайн-шутер в жанре королевской битвы

03.07.2020, 17:05, Новости дня

Французская компания Ubisoft представила новый научно-фантастический шутер от первого лица Hyper Scape. Новый многопользовательский проект относится к жанру королевской битвы – когда по окончании раунда в живых должен остаться один человек или его отряд из трех бойцов. Игра будет доступна бесплатно со встроенными покупками на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Главным разработчиком Hyper Scape числится студия Ubisoft Montreal, создатели тактического шутера Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege, а также серий Assassin’s Creed и Far Cry. События новой игры происходят в далеком будущем, где властная корпорация Prisma Dimensions контролирует виртуальный мир Hyper Scape – наподобие OASIS из фильма Ready Player One (“Первому игроку приготовиться”). В этой VR-вселенной регулярно устраиваются турниры Crown Rush. Игроки высаживаются в индивидуальных капсулах на улицах виртуального города Нео Аркадия и сражаются друг с другом за победу. В матче могут одновременно участвовать до ста человек.

По выражению авторов The Verge, в Hyper Scape реализован ряд “подлинных инноваций”, которые могут привлечь геймеров, уставших от Apex Legends, Warzone и “королевского” жанра в целом. Прежде всего, здесь нет раритетного оружия, как в Fortnite, уникальных способностей персонажа, а также снаряжения и аптечек, компенсирующих очки здоровья или брони. Вместо этого геймеры могут подбирать любое оружие – от дробовиков до снайперских винтовок – и, находя такое же, увеличивать его урон и боезапас. Нажатием кнопки пушки можно объединить, создав более мощный вариант.

Другое новшество Hyper Scape состоит в специальных навыках, которые, как оружие, тоже разбросаны по уровню. Такие умения, например, позволяют временно стать невидимым, построить стену для укрытия или создать вокруг себя защитную сферу.

Hyper Scape выйдет позднее в этом году. В техническом тестировании нового онлайн-шутера на ПК могут поучаствовать пользователи из Австрии, Бельгии, Канады, Дании, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Голландии, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании и США.

Текст:

Вести.Hi-tech



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