“Возможно, Одесса – следующий шаг”. Американский генерал Ходжес прогнозирует, что РФ попытается захватить юг Украины

03.07.2020, 17:01, Новости дня

В случае вторжения в южные регионы Украины Россия попытается захватить Одессу. Такое мнение в интервью LB.ua высказал Бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

“Я не думаю, что Россия видит своей целью исключительно Херсон. Уверен, что для Москвы эндшпилем будет полноценный контроль над пространством украинского черноморского побережья – от Одессы и до Керчи. Это поможет им не просто изолировать Украину от Черного моря, но и предоставит возможность полного контроля над северной частью водоема, начиная от Приднестровья и аж до Азовского моря. Все это, как мне представляется, станет отличной стартовой платформой для более активных действий РФ в Сирии, в Восточном Средиземноморье, в Ливии. А это уже позволит россиянам добиться доминирования в регионе”, – подчеркнул он.

Ключевой целью РФ в Черноморском регионе Ходжес назвал дамбу в Новокаховке Херсонской области.

“Но если они будут контролировать эту часть Украины, то им до Одессы будет рукой подать. Плюс не забывайте, что российский флот всегда блокирует прилегающее к Одессе пространство, когда начинает проводить огневые учения”, – добавил отставной генерал.

При этом он согласился, что “все это не означает, что Россия возьмет и все проведет в одночасье”.

“Возможно, Одесса – это следующий шаг. И что перед этим Москва захочет посмотреть, как отреагирует на ее действия Запад. Так что я думаю, что россияне будут готовы пойти на большее, если только подумают, что им необходимо достичь большего результата. Конечно же, они будут принимать решения, основываясь на оценке того, что происходит внутри Украины. Единство правительства, готовность и способность Вооруженных сил проводить ответные действия – все это будет частью расчета. И я бы не стал утверждать, что все произойдет именно так. Но я бы точно очень внимательно следил за военными учениями “Кавказ–2020″. Уверен, что Министерство обороны и Вооруженные силы Украины будут также внимательно за этим наблюдать”, – заключил Ходжес.

В конце июня Ходжес отмечал, что в сентябре, когда будут проводиться масштабные военные учения “Кавказ-2020”, Россия может вторгнуться в Херсонскую область для захвата дамбы и решения проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма.

Военные учения “Кавказ” проводятся на территории Южного военного округа, маневры уже проходили дважды – в 2012-м и в 2016 году, напомнила Lenta.ru. В последний раз в них приняло участие около 12,5 тыс. военнослужащих. Известно, что “Кавказ-2020” состоятся в сентябре, но точную дату их проведения министерство обороны РФ пока не объявляло. Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров сказал изданию “Красная звезда”, что это будет основное и самое масштабное мероприятие боевой учебы войск в РФ в текущем году.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию “Крым.Реалии”, эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод. Украинские власти заявляют, что поставки воды в Крым возобновятся только после деоккупации полуострова.