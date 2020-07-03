Путин объяснил, почему РФ заинтересована в притоке новых граждан

03.07.2020, 16:53, Новости дня

В РФ скоро будет не хватать рабочих рук, что может стать ограничителем роста экономики, страна заинтересована в притоке новых граждан, сообщил президент Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок к основному закону страны.

«Россия нуждается в притоке новых граждан. Совершенно очевидно, что с развитием экономики в РФ нам уже не хватает, а скоро будет очень заметно не хватать рабочих рук, и это становится реальным, объективным ограничителем экономического роста в стране», – цитирует ТАСС президента.

При этом вспышки безработицы из-за пандемии в РФ не ожидается, отметил Путин.

«У нас, слава богу, сейчас нет, надеюсь и не будет уже такой вспышки безработицы в связи с коронавирусом и ограничениями, которые связаны с этим», – сказал он.

Уровень безработицы в стране показал небольшой рост, до чуть более 6%, тогда как в некоторых странах был скачок этого показателя. «Мы смогли этого избежать, пока, во всяком случае <…>. Надеюсь, так и будет», – отметил глава государства.

Также Путин обратил внимание на проблему сокращения занятости среди инвалидов, отметив, что эта ситуация требует особого внимания.

«Когда человек чувствует себя востребованным, когда человек чувствует, что он самостоятельно, не протягивая никому руку, может зарабатывать не только себе на кусок хлеба, но и своих близких поддержать, это меняет все в жизни человека», – сказал президент.

Кроме того, глава государства заявил, что необходимо тщательно разработать нормативные акты, позволяющие 16-летним россиянам заниматься бизнесом.

«Идея правительства заключалась в том, чтобы ни в коем случае не навязывать никому какую-то работу, а предоставить право тем, кто хочет работать. Это было невозможно сделать, а многие хотят, многие обращались с такой просьбой, чтобы не было законодательных ограничений на занятие бизнесом ребятам, начиная с 16 лет», – отметил Путин.

По его мнению, в этом вопросе «надо о многом подумать, выстроить соответствующим образом эти права с тем, чтобы не допустить каких-то ошибок». «Здесь суетиться не надо», – подчеркнул президент.

Также он указал, что доходы российских семей по-прежнему снижаются, необходимо подумать о том, как их поддержать.

В пятницу президент подписал указ о внесении поправок в российскую Конституцию, указ вступает в силу со дня его подписания, сами поправки – с 4 июля. Путин отметил, что результаты голосования по изменениям в Основной закон показали высокий уровень консолидации общества.