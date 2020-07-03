 

Путин: Россияне сердцем почувствовали необходимость поправок к Конституции

03.07.2020, 16:30, Новости дня

Востребованность поправок в Основном законе россияне «почувствовали сердцем», сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.

«Люди сердцем почувствовали, что то, что было предложено самими гражданами России, рабочей группой [по подготовке поправок], депутатами парламента, востребовано и нужно стране», – цитирует президента ТАСС.

Он пояснил, что именно жители РФ являются гарантом стабильности в стране.

«Главным гарантом стабильности в стране является русский народ, российский народ в широком смысле этого слова», – сказал глава государства.

Предложенные россиянами поправки к Основному закону, которые не были включены в Конституцию, нужно реализовать на уровне законов или подзаконных актов, поручил президент.

«Все упаковать в Конституцию практически невозможно, да и не нужно. Предложения, которые поступили от людей и которые не могут быть включены в Конституцию, но представляют собой безусловную ценность для общества, они без всяких сомнений должны быть реализованы – либо в законах, либо в подзаконных актах», – отметил Путин.

В пятницу президент подписал указ о внесении поправок в российскую Конституцию, указ вступает в силу со дня его подписания, сами поправки – с 4 июля.



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