Путин поддержал идею уроков исторической памяти

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03.07.2020, 16:30, Новости дня

Президент Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию поддержал идею проведения в РФ уроков исторической памяти.

«По поводу уроков исторической памяти – замечательная идея, полностью поддерживаю», – ответил Путин на прозвучавшее на встрече предложение, передает ТАСС.

Также он добавил, что очное обучение не может быть полностью заменено дистанционным.

«Не может, естественно, обычный способ получения знаний, естественный процесс в этой сфере полностью быть подменен дистанционным обучением, здесь чрезвычайно важно прямое общение, личное общение преподавателя и ученика, студента, школьника», – сообщил глава государства.

«У нас нет таких планов полностью подменить дистанционным обучением все, что происходит в сфере образования», – заверил Путин.

Вместе с тем, президент отметил успех в развитии технических возможностей и технологий дистанционного обучения в разных сферах.

«Остановить здесь технический прогресс невозможно, бессмысленно, да и вредно, но подменять одно другим не следует. Мы не собираемся этого делать», – указал он.

Также Путин согласился, что необходимо выработать общие правила для дистанционного образования.

В пятницу президент подписал указ о внесении поправок в российскую Конституцию, указ вступает в силу со дня его подписания, сами поправки – с 4 июля. Путин отметил, что результаты голосования по изменениям в Основной закон показали высокий уровень консолидации общества.



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