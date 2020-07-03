Путин заявил о настоящем чуде, совершенном жителями «Городов трудовой доблести»

03.07.2020, 16:30, Новости дня

Президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию назвал настоящим чудом то, что советские люди смогли сделать на производствах в тылу во время Великой Отечественной войны.

«В данном случае речь идет о наших отцах, наших дедушках, бабушках, которые, не покладая рук, не жалея себя, создавали практически новое производство на новом месте, так и было, люди прямо там умирали, в этой грязи, когда ставили заводы. И через полтора года Советский Союз уже начал выпускать больше военной техники, чем Германия и все ее сателлиты», – передает ТАСС его слова.

Глава государства подчеркнул, что «это просто чудо», которое «было реализовано руками, талантом наших предшественников».

По его мнению, 20 городов, которым было присвоено звание «Город трудовой доблести», «заслуживают того, чтобы это было отмечено серьезно и осталось бы в народной памяти навсегда».

Ранее Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 20 российским городам.

Звание присвоилось Боровичам, Екатеринбургу, Иваново, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску и Ярославлю.