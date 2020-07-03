 

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях во Второй мировой

03.07.2020, 16:16, Новости дня

Посол США Джон Салливан отказался считать переписыванием истории сообщение Белого дома в соцсети Twitter, где в числе стран-победительниц во Второй Мировой войне не упоминался Советский Союз.

«Я помню, когда это событие произошло, и помню, как был потрясен реакцией на него. Это ни попытка переписать историю, ни ошибка. Сообщение, появившееся в Twitter, было адресовано нашим британским союзникам», – передает телеканала РБК слова посла.

Он также отметил, что во время Второй мировой войны США и Британия очень тесно сотрудничали, миллионы американцев были дислоцированы в Великобритании.

Кроме того, по его словам, это сообщение в соцсетях не ставило целью перечислить все страны, которые участвовали в поражении нацистской Германии.

«Если бы это было так, то, боюсь, мне бы пришлось приносить извинения не только России, но и Канаде, Французским свободным силам, польским эскадрильям в составе ВВС Великобритании. В этом сообщении не упоминается множество других стран», – отметил Салливан.

Посол подчеркнул, что «без сомнения, нет ни одной другой страны, которая бы пострадала в той же мере, что и Советский Союз от действий нацистской Германии».

Напомним, администрация Белого дома в соцсетях поздравила подписчиков с Днем Победы, отметив, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания. «8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Американский дух всегда победит. В конце концов, так происходит всегда», – говорится в посте.

В ответ на заявление Белого дома российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заверил, что Россия не даст забыть правду о роли СССР в Победе. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий предложил провести исторический ликбез для Белого дома, а певец Тимати призвал россиян напомнить Белому дому, кто победил нацизм.

Официальный представитель МИД Мария Захарова также прокомментировала заявление Белого дома. В этой связи МИД заявлял о намерении провести серьезный разговор с официальными лицами Вашингтона.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / Бельгия наметила план выхода из изоляции

20.04 / France 2 – на карантине природа очистилась, но ту же динамику нужно держать ещё 10 лет

25.05 / СМИ узнали условия новой программы сотрудничества Украины и МВФ

08.05 / ВОЗ развенчала миф о «пользе» курения против коронавируса

07.06 / В мире: Выборы в США разделили Европу на два лагеря

09.05 / На продажу выставлен редкий Maserati с пробегом 15 000 километров

18.04 / Ректор Киевской духовной академии заразился коронавирусом

16.05 / Ельченко: Сложилось впечатление, что в США присутствует чувство определенной вины перед Украиной

26.06 / В продажу вышел Haval H9 для экстремального бездорожья

30.04 / Путин пообещал НКО помощь, аналогичную поддержке бизнеса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска