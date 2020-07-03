 

Разработка месторождения угля «Кузнецкий Южный» выйдет на новый уровень экологической безопасности

03.07.2020, 15:01, Новости дня

Новый угольный разрез «Кузнецкий Южный» в Кемеровской области обещает стать не только весьма прибыльным предприятием, но и одним из самых экологически безопасных в регионе. На этом месторождении реализуется уникальная технология защиты окружающей среды и ближайших населенных пунктов от пыли и шума, неизбежных при угледобыче.

О сути новой технологии рассказал «Ленте.ру» управляющий «Кузнецкого Южного» Тимур Франк: «От железнодорожных путей ближайшие населенные пункты защищены земляным валом высотой 4,5-5 метров, который будет идти вдоль всего железнодорожного пути. Это и шумозащита, и пылезащита. Визуально железнодорожный путь и идущий по нему состав видно не будет. Для строительства используется естественный материал — земля, грунт». Разработчики проекта, по словам Франка, не постояли за ценой: «Это затратно, но мы понимали: требования будут ужесточаться, а мы уже впереди планеты всей и даже придумали что-то уникальное, что, возможно, будет использоваться в дальнейшем при строительстве углепогрузочных станций».

Разрез расположен практически в незаселенном районе Кемеровской области, а его углепогрузочная станция возведена на значительном отдалении от населенных пунктов – куда большем, чем это требуют ныне действующие санитарные нормы. «Расстояние до погрузки, учитывая санзоны, от ближайшего населенного пункта может быть не менее 500 метров. Наши проектировщики отнесли ее на 2 километра 400 метров. Были учтены розы ветров, проведены все изыскания, изучено все, что может представлять опасность» – рассказал Франк.

Правоту топ-менеджера разработчики проекта доказали проведением специального эксперимента: «Пригласили главу Новокузнецкого района, санэпидемстанцию, поставили их на самую близкую от населенного пункта до погрузочной станции точку, потом включили все воющее, кричащее и пищащее оборудование, а санэпидемстанция замеряла шум. Никакого шума не было слышно вообще». К этому мнению присоединились не только участники эксперимента, но и жители расположенных вблизи населенных пунктов.



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