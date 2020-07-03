Ефремов заявил о невиновности в смертельном ДТП

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03.07.2020, 13:53, Новости дня

Актер Михаил Ефремов сообщил о своей невиновности в смертельном ДТП, сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Более подробно ничего пояснять не буду – это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: «Я хочу возместить», – не возместить, а «готов платить», потому что в ДТП участвовала его машина», – цитирует Пашаева «Москва 24».

В деле о смертельной автокатастрофе с участием актера Михаила Ефремова появился четвертый потерпевший – еще один сын Захарова.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым. Родственники погибшего требуют для актера максимальный срок.

После автокатастрофы Ефремов выступал с публичным обращением к семье погибшего Сергея Захарова, он просил у них прощения, и заявлял, что «предал всех».



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