Финалист «Лидеров России» возглавил министерство в Нижегородской области

03.07.2020, 13:48, Новости дня

Финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов Андрей Майоров возглавил министерство цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области.

В апреле губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал указ, согласно которому с 1 июля 2020 года министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития преобразуется в два министерства: министерство цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий и министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Возглавить Министерство цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области было предложено Андрею Майорову.

В новой должности Майоров будет курировать цифровую трансформацию Новгородской области в рамках реализации ведомственных федеральных программ цифровой трансформации, а также отвечать за реализацию национальной программы «Цифровая экономика», работая над такими проектами, как: «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление».

«Планов у меня много, в первую очередь доказать и себе, и другим, что можно добиться серьезных успехов в цифровизации с небольшим бюджетом. Моя ближайшая цель – попасть в 20-ку итогового рейтинга регионов по цифровому развитию и в первую пятерку по отношению места в рейтинге к затратам на информационные технологии», – сказал он.

«Конкурс «Лидеры России» – основной фактор моего кадрового роста. Конечно, это не «кадровый лифт», где нажал кнопку и поехал, скорее, это локомотив, в топку которого нужно собственноручно подкидывать уголь. Все началось на финале в Сочи в 2019 году со знакомства с губернатором Новгородской области Андреем Сергеевичем Никитиным, он выступал на панельной дискуссии, потом у нас была личная беседа, по итогам конкурса Андрей Сергеевич стал моим наставником, с сентября я работаю в Новгородской области. Если говорить о личностном росте, то я стал лучше понимать свои слабые и сильные стороны. А дальнейшая учеба (тоже благодаря конкурсу «Лидеры России») позволила лучше понять, как с ними работать. Но самое главное – наше сообщество Лидеров, в котором есть ответы на все вопросы. Иногда за одну неформальную встречу за чашкой чая я узнаю полезных вещей больше, чем за весь период обучения в ВУЗе (и это не к тому, что меня в университете плохо учили). В Новгородской области создан Офис лидерских решений, задача которого – «приземление» лучших практик «Лидеров России» в регион. Поэтому, если у кого-то есть интересные идеи в области цифровизации, есть потребность в пилотной эксплуатации перед выходом на рынок – пишите мне или Дмитрию Афанасьеву (победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов, советник губернатора Новгородской области), будем рады поработать вместе», – отметил министр.

Майоров принимал участие в конкурсе «Лидеры России» в 2018-2019 годах и вошел в топ-300 лучших управленцев страны по итогам второго сезона конкурса.

Он окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «инженер в области организации и безопасности движения». Трудовую деятельность начал в 2008 году. С 2008 по 2014 годы работал в различных коммерческих структурах, с 2014 по 2019 годы – в СПб ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга», где прошел путь от главного специалиста до начальника управления.

В сентябре 2019 года был приглашен на должность заместителя министра транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента РФ и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 25 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

На конкурс управленцев «Лидеры РФ 2020» поступило 233 тыс. 830 заявок из всех регионов РФ и 68 стран мира.

Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

За два года назначения на высокие позиции получили более 180 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров.