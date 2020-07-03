 

“Блестящее достижение”. Ким Чен Ын похвастал успешной борьбой с коронавирусом

03.07.2020, 13:35, Новости дня

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 2 июля на заседании центрального комитета Трудовой партии Кореи отчитался о “блестящих достижениях” возглавляемой им партии в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает государственное северокорейское информагентство ЦТАК.

“Несмотря на мировой кризис в области здравоохранения, мы стопроцентно преграждаем злокачественному вирусу путь в нашу страну. Это блестящее достижение достигнуто благодаря дальновидности руководителей ЦК партии и высокой сознательности всего народа, который слаженно действует в соответствии с приказами и распоряжениями ЦК партии”, – цитирует Ким Чен Ына агентство.

Он потребовал, чтобы “противоэпидемический аванпост проявлял максимальную бдительность и настороженность без малейшего самодовольства и распущенности”, так как в соседних странах снова фиксируется рост заболеваемости.

Официальных данных о заболеваемости COVID-19 в Северной Корее не публикуют. Власти КНДР утверждают, что в стране никто не заболел, однако западные чиновники считают это маловероятным, с учетом тесных связей Пхеньяна с Китаем, ставшим источником распространения коронавируса в мире.

По состоянию на 3 июля в мире COVID-19 заразились почти 10,9 млн человек, 5,75 млн из них уже выздоровели, более 521 тыс. скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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