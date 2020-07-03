Додон потребовал досрочных парламентских выборов в Молдавии

03.07.2020, 13:08, Новости дня

Политический кризис в Молдавии может быть решен только путем проведения досрочных парламентских выборов, сообщил президент страны Игорь Додон.

«Единственным выходом из ситуации станут досрочные парламентские выборы. Для чего Плахотнюк занимается этими маневрами? У него уже есть 23-24 депутата. Он хочет вернуться к власти. Вы знаете, как действуют бандиты, по традиции? Сначала создают проблемы, а потом говорят «давай, помогу их решить», – цитирует радио «Sputnik Молдавия» Додона.

Он пообещал сделать все возможное, чтобы после президентских выборов, которые состоятся 1 ноября, новый глава государства подписал указ о роспуске парламента.

«Если это невозможно, то первым указом, который подпишет новый президент, избранный народом, должен стать указ о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов. Я сделаю все возможное именно для этого сценария», – отметил Додон.

Также он отметил, что не рассматривает возможность вести переговоры с представителями парламентской фракции Pro Moldova, которая объединяет оппозицию, чтобы сместить действующее правительство.

Президент подчеркнул также, что представители партии «Шор» и «группы Канду» вели переговоры лишь с правыми – представителями парламентского блока ACUM.

Ранее Додон заявил, что на Молдавию давят из-за рубежа, чтобы в ноябре на выборах президента победила бывший премьер Майя Санду.

В конце февраля сообщалось, что за улучшение отношений с Россией выступают около 80% населения Молдавии, при этом почти 60% жителей республики считают, что страна не должна вступать в НАТО.