 

ФХР определила чемпиона РФ по хоккею в сезоне-2019/20

03.07.2020, 13:08, Новости дня

Федерация хоккея РФ (ФХР) воспользовалась своим правом определить чемпиона РФ по хоккею в сезоне-2019/20, сообщается в релизе ФХР.

Сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. В начале мая лига объявила, что приняла решение не определять чемпиона КХЛ и обладателя Кубка Гагарина сезона-2019/20. Лигой было принято решение присвоить технически единые 1-8-е места командам, вышедшим в полуфиналы конференций, передает РИА «Новости».

Позднее ФХР обратилась с просьбой внести изменения в спортивные регламенты КХЛ и МХЛ по вопросу определения чемпионов российских соревнований. Было решено дополнить статью 20 спортивного регламента КХЛ пунктом о том, что в сезоне-2019/20 чемпион РФ по хоккею, серебряный и бронзовый призеры определяются в соответствии с особым порядком, устанавливаемым ФХР.

Чемпионом РФ по хоккею сезона-2019/20 решением Федерации хоккея РФ (ФХР) стал московский ЦСКА, который выиграл регулярный чемпионат КХЛ, а в плей-офф вышел в полуфинал Западной конференции.

Вице-чемпионами РФ по хоккею сезона-2019/20 решением Федерации хоккея РФ (ФХР) стали петербургский СКА и казанский «Ак Барс».

«Ак Барс» и СКА делят второе место, так как обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам», – отмечается в сообщении.

«Ак Барс» с 93 очками занял второе место в регулярном чемпионате КХЛ, а СКА (93 балла) – третье. В плей-офф оба клуба вышли в полуфинал своих конференций.

Бронзовым призером чемпионата РФ по хоккею сезона-2019/20 решением Федерации хоккея РФ (ФХР) стало московское «Динамо», занявшее седьмое место в регулярном чемпионате КХЛ, а в плей-офф вышедшее в полуфинал Западной конференции.

Напомним, 25 марта Континентальная хоккейная лига приняла решение о досрочном завершении сезона 2019/20 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19.

В мае руководство Континентальной хоккейной лиги приняло решение не определять обладателя Кубка Гагарина и призеров по итогам сезона-2019/20, который не был доигран из-за пандемии коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06 / Большинство в городском совете Миннеаполиса – за роспуск департамента полиции

23.04 / Кто предсказал падение цен на нефть ниже нуля, и зачем Мосбирже новый механизм?

19.05 / Мировой авторынок в 2020 году может упасть на 20%

21.06 / РФС исключил возможность остановки чемпионата РФ после случаев коронавируса

28.05 / NBC – пройдя мрачный рубеж потерь от COVID-19, США продолжают двигаться вперёд

25.04 / В ВОЗ заявили об отсутствии доказательств стойкого иммунитета к коронавирусу у выздоровевших

29.04 / Wprost – вернём каждый злотый — в Польше пригрозили арестом активов «Северного потока — 2»

28.04 / Украинцы пожаловались на ухудшение качества госмедицины

12.04 / Без Порошенко Зеленский оказался в меньшинстве

14.06 / В Дагестане с 15 июня начнется первый этап снятия ограничений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска