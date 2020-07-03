В Финляндии опровергли слухи о якобы радиации из России

03.07.2020, 12:57, Новости дня

Управление по радиационной и ядерной безопасности (STUK) Финляндии опровергло слухи о якобы радиации, исходящей из России.

«Слухи, циркулирующие в социальных сетях, предупреждающие о радиационной опасности в Финляндии, вызванной пожаром на российской атомной электростанции, не соответствуют действительности», – сообщило Управление по радиационной и ядерной безопасности (STUK) в Twitter.

По информации газеты Iltalehti, в некоторых финских аптеках появился ажиотажный спрос на йод. В связи с этим власти Финляндии считают важным успокоить жителей.

«Это лекарство не должно приниматься, если не назначено. Мы также хотим устранить опасения людей по этому поводу», – сообщил представитель STUK Ристо Исакссон.

Он подчеркнул, что ведомство не располагает информацией об источнике распространения слухов.

Ранее в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что повышенный уровень радиации и изотопы над Европой могут быть связаны с работами на ядерном реакторе. Отмечалось, что зафиксированный уровень радиации не опасен для людей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что система радиационного мониторинга РФ не фиксировала никаких сигналов о чрезвычайных ситуаций.

В конце прошлой недели СМИ сообщили, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии якобы фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение.

Также сообщалось, что, согласно расчетам Национального института здоровья и окружающей среды Нидерландов, эти изотопы якобы поступили со стороны России, и что причиной произошедшего может быть разгерметизация топливного элемента в реакторе какой-либо АЭС.