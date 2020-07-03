Маршрут “Ласточки” на Черноморском побережье продлили из-за наплыва туристов

03.07.2020, 12:35, Новости дня

На курорты Кубани потянулись туристы. Специалисты ежедневно фиксируют увеличение турпотока. Для удобства прибывающих на отдых с 10 июля продлевают маршрут "Ласточки" на Черноморском побережье.

Как информирует ГТРК "Кубань", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", поезд Ростов-Туапсе теперь будет следовать до станции Имеретинский Курорт (Олимпийский парк). Продажа билетов на новый маршрут уже открыта.

А в Староминском районе появится зона отдыха за 25 миллионов рублей. Деньги выделены из федерального, краевого и муниципального бюджетов в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Реконструкция зоны отдыха на территории порядка пяти тысяч квадратных метров уже началась.

Летний отпуск — это не только море, а еще изобилие ягод и фруктов. Но спутником этих радостей жарких месяцев становится и энтеравирусная инфекция. При этом, на отдыхе нужно помнить о санитарных нормах, которые рекомендуют соблюдать Роспотребнадзор и медики, в связи с коронавирусом. Сегодня в 18:10 на радио Маяк (91.4 FM) выясним, как защитить себя и близких от неприятных болезней в разгар лета.

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ГТРК "Кубань"