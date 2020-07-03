Опальный уральский схиигумен Сергий извергнут из священного сана

03.07.2020, 12:35, Новости дня

Суд Екатеринбургской епархии "извергнул из священного сана" опального схиигумена Сергия (Николая Романова) — духовника Среднеуральского женского монастыря, который называл ситуацию с новым коронавирусом "псевдопандемией" и проклинал тех, кто закрывает храмы во время пандемии.

Сам схиигумен, ранее запрещенный в священнослужении, на церковный суд по его делу в очередной раз не явился.

Клирик запрет в служении игнорировал и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать.

Из-за публичных высказываний на него также было заведено административное дело. Его рассмотрение назначено на 7 июля.

Как сообщил глава церковного суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета, схиигумен Сергий признан виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов.

Ранее сообщалось, что духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Романов) отбывал наказание за убийство и стал священником вопреки церковным канонам.