 

Девочка с ножом защищала пьяную мать: историей занимаются правозащитники и следователи

03.07.2020, 12:35, Новости дня

В социальной сети появилось видео как маленькая девочка с ножом пыталась защитить свою пьяную мать от собутыльника.

Безумная история произошла в квартире, расположенной на севере Екатеринбурга. На опубликованных кадрах видно, как пьяный мужчина ругает и колотит столь же пьяную кричащую женщину.

В какой-то момент в конфликт вмешалась девочка и схватила нож, когда поняла, что скудных ее сил недостаточно, чтобы разнять потасовку.

Взрослые подняли шум, мешая его отборной матершиной, и испуганный ребенок положил нож на место и снова бросился к маме.

"А ты, ты, ребенок, ты поедешь в опеку, ты поедешь ночевать одна!" — орал плачущей девочке взрослый, снимающий происходящее на видео. При этом в квартире кроме него и матери с дочкой, находилось, как минимум, еще два взрослых мужчины.

Следственный комитет РФ по Свердловской области сообщил, что проводит доследственную проверку семьи, в которой подверглись опасности физическое и психическое здоровье ребенка.

"В ходе проверки сотрудниками СКР самым тщательным образом выясняются не только все обстоятельства конфликта между взрослыми гражданами, но и условия, в которых воспитывается малолетний ребёнок. Кроме того, будет устанавливаться, проверялись ли ранее органами системы профилактики эти условия, принимались ли какие-то меры по недопущению негативных последствий для ребёнка", — сообщила пресс-служба Следственного комитета.

К ситуации подключились правозащитники. "Пока могу сказать, что ребенок остается с мамой, и хочу заметить, что нужно изучать все обстоятельства, не торопиться с изъятием девочки", — рассказал корреспондентам "Уралинформбюро" детский омбудсмен в Свердловской области Игорь Мороков.



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