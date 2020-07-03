Жителям западных областей, которые потеряли дома из-за наводнения, выплатят по 300 тыс. грн, по 50 тыс. грн выдадут на капитальный ремонт – Шмыгаль

03.07.2020, 12:33, Новости дня

Жителям западных областей Украины, дома которых были разрушены в результате наводнения, государство выплатит по 300 тыс. грн помощи. Об этом 3 июля во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Государство обеспечивает помощь собственникам жилых домов, которые полностью разрушены, [в размере] 300 тыс. грн на семью. Семьям на капитальный ремонт [выделят] 50 тыс. грн, на компенсацию потерь поврежденных жилых домов – 20 тыс. грн”, – сообщил Шмыгаль.

Семьям, которые в результате стихии потеряли родственников, выплатят по 200 тыс. грн, проинформировал премьер.

Он напомнил, что сразу после наводнения правительство выделило более 754 млн грн на восстановление инфраструктуры, на компенсацию пострадавшим и “проведение комплекса превентивных мероприятий”. Так, Ивано-Франковской областной государственной администрации выделили 480 млн грн, Закарпатской и Черновицкой – по 30 млн грн, Львовской – 10 млн грн.

Премьер объяснил, что Тернопольской ОГА деньги не предоставили, поскольку когда правительство выделяло первый транш помощи, в Тернопольской области еще не было наводнения. По предварительной информации, на ликвидацию последствий стихии ей нужно около 35 млн грн. Шмыгаль пообещал, что деньги региону выделят “в ближайшее время”.

“754 млн грн – это не окончательная сумма, которую правительство направляет на восстановление инфраструктуры регионов. Мы получили от наших органов предварительные расчеты, которые говорят, что дополнительно для преодоления последствий стихии нам нужно будет еще около 2 млрд грн”, – сказал Шмыгаль.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе Украины в конце июня, произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской. Самая сложная ситуация была в Ивано-Франковской области, где погибло три человека.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях был подтоплен 14 471 дом. Данные из Закарпатской области, где также бушевала непогода, но ситуация стабилизировалась, ГСЧС в ежедневных сводках не учитывает.

По состоянию на 3 июля, по информации ГСЧС, подтопленными остаются 11 населенных пунктов в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что государство поможет пострадавшим – восстановит разрушенное или найдет новое жилье, а также выплатит финансовую помощь.

Шмыгаль заявил, что нынешнее наводнение в западных областях превосходит по масштабам паводок 2008 года.

В связи со стихийным бедствием МИД Украины обратился за помощью к государствам-партнерам и международным организациям.