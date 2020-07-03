Епархиальный суд в Екатеринбурге лишил сана отрицавшего COVID-19 схиигумена Сергия

03.07.2020, 12:30, Новости дня

Церковный суд Екатеринбургской епархии в пятницу лишил сана схиигумена Сергия (Николая Романова), проклявшего всех закрывающих храмы в период пандемии коронавируса и запрещенного после этого в священнослужении, сообщил председатель церковного суда Николай Малета.

«Завершилось очередное заседание церковно-епархиального суда… Постановили: первое – признать схиигумена Сергия, Романова Николая Васильевича, виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов… Второе –низвергнуть схиигумена Сергия, Романова Николая Васильевича, из священного сана», – передает РИА «Новости» слова Малеты.

Он пояснил, что во время судебных разбирательств в суд стали поступать обращения от людей, утверждающих, что они являются свидетелями фактов жесткого обращения с детьми, воспитывавшихся на территории Среднеуральского женского монастыря. «Не располагая возможностями для всестороннего исследования и сбора доказательств, Епархиальный церковный суд выражает надежду, что правоохранительные органы проведут тщательное исследование, чему Екатеринбургская епархия окажет содействие», – добавил он, передает ТАСС.

Как отметил руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ протоиерей Максим Миняйло, возвращение священного сана схиигумену Сергию при прекращении процесса по этому вопросу невозможно.

Первое заседание епархиального суда по делу схиигумена прошло 15 июня, однако рассмотрение деятельности священника пришлось перенести на 26 июня из-за того, что он, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание, не ответив на вопросы по существу. На второе заседание клирик не явился, в связи с чем его вновь перенесли, на этот раз на 3 июля.

Тем временем Ura.ru передает, что возле здания епархии в Екатеринбурге собралось более 100 приверженцев опального схимонаха Сергия Романова. К зданию епархии стянуты сотрудники полиции и казаки в униформе ЧОП с нашивками «КОБР» (казачий отряд быстрого реагирования). По словам сторонников отца Сергия, они пришли, чтобы поддержать его.

Приверженцы схиигумена также сообщили, что ведут сбор подписей в поддержку отца Сергия – по их словам, собрано уже более 6 тыс. подписей, а цель – набрать 100 тыс.

Одна из самых обсуждаемых идей среди собравшихся – о проведении поместного собора (съезд клириков РПЦ и мирян). В ответ на вопрос, что они будут делать, если отца Сергия церковные власти все же накажут, мужчина заявил: «Поместный собор тогда будет созван! Много ведь рычагов!». «Православные-то ведь не все пойдут к папе на поклон!», – добавляет пожилая православная.

Ранее сообщалось, что в Среднеуральском женском монастыре, где служил Сергий (Николай Романов), по просьбе самого схиигумена начали круглосуточно дежурить казаки. При этом Романов, бывший духовником обители, фактически отстранил от управления монастырем законную игуменью, монахиню Варвару (Крыгину).

Самого Сергия лишили права проповедовать после того, как он во время проповеди заявил, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы», и призвал своих прихожан выходить на улицу. Он также раскритиковал закрытие храмов «из-за псевдопандемии» коронавируса.