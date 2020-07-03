В Кремле назвали «местами сложной» ситуацию с оставшимися в РФ из-за COVID-19 гражданами СНГ

03.07.2020, 12:16, Новости дня

Ситуация с оставшимися в РФ из-за коронавируса гражданами СНГ местами сложная, российская сторона работает в координации с партнерами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «об этом хорошо известно нашему штабу, все, что может делать российская сторона в плане координации своей работы с нашими коллегами в соответствующих странах, делается», передает РИА «Новости».

«Ситуация, конечно, местами нелегкая, нам об этом хорошо известно», – добавил он.

Представитель Кремля также сообщил, что РФ обсуждает с другими странами вопрос открытия границ, но конкретных решений пока не принималось.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, когда россияне смогут отдыхать за границей.