 

Козак прилетел в Берлин для обсуждения ситуации в Донбассе

03.07.2020, 11:53, Новости дня

Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников «нормандского формата», сообщили в посольстве РФ в ФРГ.

В свою очередь, источник в российской делегации рассказал, что предметом встречи представителей стран «нормандской четверки» станет «широкий круг вопросов по реализации Минских соглашений, прежде всего меры по политическому урегулированию конфликта», передает РИА «Новости».

Это второй визит Козака в Берлин за последние полтора месяца.

В мае источник сообщал, что Козак посетил с однодневным рабочим визитом Берлин для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с советником канцлера Германии Ангелы Меркель Яном Хеккером.

Позже сам Козак рассказал о переговорах, а в Германии объяснили визит находящегося под санкциями Козака.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / В Госдуме рассказали о здоровье Ким Чен Ына

30.04 / В Екатеринбурге ликвидированы бандиты, готовившие теракты

26.05 / Тело потерявшегося на рыбалке ребенка нашли в Оренбургской области

28.06 / Суд в Калининграде не допустил экспертизу доказательством вины в деле братьев Магомедовых

14.05 / Экономика: Российским аграриям пообещали мировое лидерство

11.04 / Стало известно об ограничении въезда легковых машин в Москву

23.06 / Болтон заявил о планах Шойгу подключить другие страны к ДРСМД

06.05 / В Кремле отреагировали на выдачу ФРГ ордера на арест «русского хакера»

17.04 / Глава Роспотребнадзора оценила динамику распространения коронавируса в России

26.05 / Московская биржа открылась ростом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска