Козак прилетел в Берлин для обсуждения ситуации в Донбассе

03.07.2020, 11:53, Новости дня

Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников «нормандского формата», сообщили в посольстве РФ в ФРГ.

В свою очередь, источник в российской делегации рассказал, что предметом встречи представителей стран «нормандской четверки» станет «широкий круг вопросов по реализации Минских соглашений, прежде всего меры по политическому урегулированию конфликта», передает РИА «Новости».

Это второй визит Козака в Берлин за последние полтора месяца.

В мае источник сообщал, что Козак посетил с однодневным рабочим визитом Берлин для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с советником канцлера Германии Ангелы Меркель Яном Хеккером.

Позже сам Козак рассказал о переговорах, а в Германии объяснили визит находящегося под санкциями Козака.