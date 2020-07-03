 

В Казахстане открыли памятник Назарбаеву

03.07.2020, 11:30, Новости дня

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия монумента первому главе республики Нурсултану Назарбаеву на территории Национального университета обороны, сообщила пресс-служба лидера.

Токаев принял участие в церемонии онлайн. В своем выступлении он отметил, что Назарбаев является основателем современного Казахстана, который «определил стратегический путь развития независимого государства и сплотил народ во имя достижений общей цели», передает РИА «Новости».

«Мир и стабильность, процветание и единство – это результат взвешенной политики Елбасы (лидера нации). В истории каждого государства есть уникальные личности, оставившие неизгладимый след. Долг подрастающего поколения – ценить и уважать их заслуги», – приводит пресс-служба слова Токаева.

Он добавил, что установка памятника в Национальном университете обороны символична, так как вооруженные силы Казахстана были созданы указом Назарбаева.

«Под его руководством определялись перспективы и задачи армии, приоритеты и механизмы обеспечения национальной безопасности, призванные оградить народ и страну от потенциальных военных угроз. В годы его президентства была разработана законодательная и нормативно-правовая база военного строительства. Были также сформированы структура и состав вооруженных сил, обеспечено поэтапное перевооружение армии, создавалась современная инфраструктура», – отметил Токаев.

Экс-президент Казахстана отметит 80-летний юбилей 6 июля. Национальный университет обороны расположен в столице республики Нур-Султане.

Ранее в пятницу сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин поздравил с 80-летием первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, записав видеообращение.

В 2019 году Назарбаев, руководивший Казахстаном почти 30 лет, объявил об уходе в отставку. Его преемником стал спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Сам Назарбаев остался во главе Совбеза республики.



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