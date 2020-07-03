Премьер-министр Франции Филипп ушел в отставку

03.07.2020, 11:29, Новости дня

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сегодня подал в отставку, ее принял президент страны Эммануль Макрон. Об этом сообщает радиостанция RFI со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Действующий состав Кабмина продолжит свою работу до назначения нового правительства.

RFI отмечает, что Филипп вскоре может снова занять должность премьера.

Филипп был премьер-министром Франции с 2017 года. До этого семь лет он был мэром города Гавр. Во втором туре муниципальных выборов, который состоялся 28 июня, он снова был избран на пост мэра Гавра.

Отставка кабинета – закономерный шаг в политической жизни Франции, когда после объявления результатов выборов правительство уходит, отмечает Euronews. Согласно закону, члену кабинета министров или депутату Национального собрания запрещено совмещать должности и мандаты в законодательной и исполнительной ветвях власти, в этом случае требуется выбрать что-то одно.

Ранее политик допускал, что может покинуть премьерское кресло в случае избрания мэром, однако сказал, что оставит это решение на усмотрение президента Франции.