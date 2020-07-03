После отставки Смолия Нацбанк впервые за три месяца провел интервенцию на межбанке

03.07.2020, 11:29, Новости дня

В течение 2 июля Национальный банк Украины дважды выходил с валютными интервенциями на межбанковский рынок, чтобы сгладить колебания курса гривны из-за заявления Якова Смолия об отставке с должности главы НБУ. Об этом пишет профильное издание Finance.ua.

“В первый раз НБУ продал $100 млн по 27,15 грн/$ и их размели почти мгновенно. [Позже] Нацбанк вышел с продажей еще $100 млн по 27,20 грн/$. Это частично начало снижать ажиотаж среди покупателей и не давало курсу расти выше”, – отмечает издание.

Как свидетельствуют данные НБУ (.xls), это первая интервенция по продаже валюты на межбанковском рынке со средины апреля. В течение последующих трех месяцев Нацбанк только покупал валюту, выкупив около $1,8 млрд до конца июня.

1 июля Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию, аргументировав его систематическим политическим давлением на НБУ.

В правлении регулятора заявили, что считают “своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка”.

Обеспечение независимости НБУ является безусловным приоритетом главы государства, заверили в Офисе президента.

2 июля Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об отставке главы Нацбанка. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал постановление. По данным СМИ, голосование за увольнение Смолия может состояться 3 июля.

После сообщения об уходе главы Нацбанка Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с погашением в 2021–2022 годах.

По данным LIGA.net, Смолий принял решение написать заявление об отставке после заседания Национального совета реформ 30 июня, на котором у него произошел конфликт с Зеленским по поводу программы дешевых кредитов “5–7–9%”. О старте этой программы правительство объявило в феврале. Государство обязалось компенсировать часть кредитной ставки, чтобы бизнесмен мог получить инвестиционный кредит под 5%, 7% или 9%. Ставка зависит от количества рабочих мест, которые создает предприниматель.