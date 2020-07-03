Выявлена более заразная мутация коронавируса

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03.07.2020, 11:16, Новости дня

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что существует особая мутация коронавируса, делающая его более заразным, но связанные с этим исследования еще не закончены.

«Данные указывают на то, что существует определенная мутация, которая делает вирус способным к лучшей репликации и которая, вероятно, имеет более высокую вирусную нагрузку… Просто кажется, что вирус лучше распространяется и может лучше передаваться», – передает РИА «Новости» слова Фаучи в интервью газете Journal of the American Medical Association.

Он отметил, что исследования по этому вопросу все еще продолжаются.

Напомним, в США снова обострилась ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В четверг университет Джонса Хопкинса сообщил, что в стране выявили более 50 тыс. новых случаев коронавируса. Президент США Дональд Трамп объяснил резкий рост числа новых случаев коронавируса в Соединенных Штатах.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.



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