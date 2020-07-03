Sky News – «худший скандал в истории британского акушерства» — британские полицейские проверят больницу, где загубили сотни новорождённых

03.07.2020, 10:15, Новости дня

Британская полиция начала проверку в отношении больничного треста Шрусберри и Телфорда, заведующего рядом больниц в западной Англии, передаёт Sky News. По данным канала, поводом для проверки стали показания сотен семей, чьи новорождённые дети из-за допущенных в больницах ошибок стали инвалидами или погибли. По итогам проверки будет установлено, должен ли трест быть привлечён к уголовной ответственности.

Многие — слишком многие — семьи прибыли сюда, чтобы родить ребёнка, но уехали, оплакивая его смерть. Врачебные ошибки здесь допускали — и многократно. Теперь же в деле будет разбираться полиция, которая и ответит на вопрос, должен ли больничный трест или его сотрудники привлекаться к уголовной ответственности.

У Изабеллы Стэнтон Дэйвис должна была быть старшая сестра — первая дочь Ричарда и Рианнон, однако Кейт прожила лишь несколько часов. На этом фото Рианнон в первый и последний раз держит её на руках.

РИАННОН ДЭЙВИС, мать покойного ребёнка: Мы не понимали, что происходит. Я никогда раньше не держала на руках новорождённого младенца. Мне казалось, что с ней всё в порядке. То есть Кейт не просила есть, или чего-то такого… Это был последний раз, когда я видела её живой.

РИЧАРД СТЭНТОН, отец покойного ребёнка: Мне показали Кейт в боковой комнате и сказали, что дела плохи. Я баюкал её на руках, когда она умерла — шесть часов спустя после рождения.

Сейчас Кейт должно было быть 11 лет. За минувшие с момента её смерти годы её семья писала ей открытки и оставляла подарки на день рождения и Рождество. А ещё они узнали, что она могла бы выжить, если бы врачи и акушеры диагностировали у неё серьёзное заболевание до тех пор, пока не стало слишком поздно.

После смерти Кейт её родители, по их словам, выявили ошибки треста, и теперь власти расследуют более сотни подобных дел. Вмешательству полиции они рады.

РИАННОН ДЭЙВИС: Когда даже одну смерть можно избежать, действительно можно избежать, допускать сотни и сотни смертей и при этом не учиться на этом. Я никогда в этом не сомневалась.

Заместитель начальника полицейского управления Западной Мерсии заявил: «Подтверждаем, что полиция проведёт проверку, дабы определить, существуют ли свидетельства, которые позволят открыть уголовное дело в отношении либо треста, либо отдельных лиц».

Отдельное независимое расследование под руководством фельдшеров-акушеров, уже ведётся.

В апреле 2017 года Джереми Хант, занимавший на тот момент пост министра здравоохранения, объявил о запуске расследования в связи с серией предотвратимых случаев смерти младенцев в тресте. Изначально в расследовании рассматривались 23 таких случая, в которых, по некоторым данным, имели место врачебные ошибки. Но к августу 2018 года изучались уже 60 подобных эпизодов, в том числе и случаи смерти детей и их матерей, а также случаи необратимых повреждений мозга у детей.

С тех пор показания дали ещё сотни других семей — на данный момент в рамках расследования рассматривается всего более 1200 случаев, зафиксированных с 1979 года по настоящее время. Дело уже называют худшим акушерским скандалом в истории Национальной системы здравоохранения Великобритании.

БЕККИ ДЖОНСОН, корреспондент Sky News: Тот факт, что теперь в дело вмешалась полиция — это несомненно важное событие, которое также показывает, насколько серьёзные ошибки здесь допускались. Глава треста подтвердил, что будет в полной мере сотрудничать со следствием.

Но многим — слишком многим — семьям навсегда потеряли близких. Таково наследие врачебной халатности, которое теперь может обернуться уголовными делами. Бекки Джонсон, Sky News.

Дата выхода в эфир 30 июня 2020 года.