При оползне в нефритовой шахте в Мьянме погибли 162 человека

03.07.2020, 10:09, Новости дня

В результате оползня на шахте по добыче нефрита и жадеита в Мьянме погибли 162 человека.

Из-за сильных дождей властям пришлось приостановить поисково-спасательные работы.

Большинство погибших – индивидуальные старатели, собиравшие камни в старых карьерах города Пхакан в штате Качин.

Они оказались погребены под слоями земли после того, как произошел оползень, сообщает в «Фейсбуке» местная пожарная служба.

Еще 23 человека получили ранения и были госпитализированы.