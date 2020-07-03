При оползне в нефритовой шахте в Мьянме погибли 162 человека
03.07.2020, 10:09, Новости дня
В результате оползня на шахте по добыче нефрита и жадеита в Мьянме погибли 162 человека.
Из-за сильных дождей властям пришлось приостановить поисково-спасательные работы.
Большинство погибших – индивидуальные старатели, собиравшие камни в старых карьерах города Пхакан в штате Качин.
Они оказались погребены под слоями земли после того, как произошел оползень, сообщает в «Фейсбуке» местная пожарная служба.
Еще 23 человека получили ранения и были госпитализированы.
-
Русская служба «Голоса Америки»
Нравится
Буду следить
Подписка
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет