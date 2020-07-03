 

При оползне в нефритовой шахте в Мьянме погибли 162 человека

03.07.2020, 10:09, Новости дня

В результате оползня на шахте по добыче нефрита и жадеита в Мьянме погибли 162 человека.

Из-за сильных дождей властям пришлось приостановить поисково-спасательные работы.

Большинство погибших – индивидуальные старатели, собиравшие камни в старых карьерах города Пхакан в штате Качин.

Они оказались погребены под слоями земли после того, как произошел оползень, сообщает в «Фейсбуке» местная пожарная служба.

Еще 23 человека получили ранения и были госпитализированы.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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