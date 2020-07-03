 

В США установлен новый рекорд суточного прироста заражений

03.07.2020, 10:09, Новости дня

В США в четверг зафиксировали не менее 55 220 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым суточным рекордом в стране, сообщает Washington Post.

Прошлый максимум был достигнут в среду – 52 789 случаев.

Во Флориде в четверг сообщили о 10 109 новых случаях. Для штата это тоже максимальный суточный прирост. В среду там было зафиксировано 6 563 случая.

Также в штате зафиксировано 68 новых смертей. Теперь их общее число составляет 3 718. Во Флориде уже 25-й день подряд фиксируют рекордные средненедельные показатели.

Рекордные суточные показатели также зафиксированы в штате Джорджия, который одним из первых приступил к снятию ограничений, и ряде других штатов. В Джорджии в среду было 2 976 новых случаев, в четверг – 3 472.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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