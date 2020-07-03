 

Зеленский отменил уголовную ответственность за пьяную езду

03.07.2020, 9:59, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий уголовную ответственность и уменьшающий квалификацию степени общественной опасности за действия, связанные с вождением автомобиля в нетрезвом виде.

Законопроект об уголовной ответственности приняли еще осенью 2018 года и он должен был вступить в силу 1 января 2020 года, но парламент отложил это на шесть месяцев, до 1 июля. Документ вступил в силу с 1 июля, поскольку новый закон, который уголовную ответственность отменяет, глава государства тогда еще не подписал. Фактически теперь он будет отменен.

Как информирует УНИАН, уголовная ответственность касалась, в том числе, допуска за руль пьяного водителя и отказа водителя пройти медосвидетельствование для выявления признаков алкогольного опьянения.

В пояснительной записке к закону говорится, что целями его принятия являются гуманизация ответственности и установление механизма обеспечения быстрого расследования уголовных преступлений небольшой тяжести и уменьшения нагрузки на следователей органов предварительного расследования.

Ранее глава ГИБДД РФ Михаил Черниковтакже указал, что главными причинами смертности на дорогах остаются нарушения ПДД водителями транспортных средств – это привело к гибели практически 85% участников дорожных аварий.

«Каждое третье связано с выездом на полосу встречного движения, каждое пятое – с нарушением скоростного режима, каждое шестое – с нарушением правил расположения транспортных средств на проезжей части. Каждое десятое ДТП происходит с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения», – сообщил глава ГИБДД.



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