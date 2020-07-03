 

Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор за насилие над ребенком

03.07.2020, 9:48, Новости дня

Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор в отношении жителя Бугульмы, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью. Решение принято по апелляционному представлению прокуратуры Татарстана.

Как сообщил изданию «Реальное время» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев, уголовное дело будет возвращено на новое рассмотрение в Бугульминский горсуд.

Напомним, инцидент произошел 27 октября прошлого года в городе Бугульма в Татарстане. У девочки полутора лет началось кровотечение, семья вызвала скорую. После осмотра врачом-гинекологом были обнаружены травмы, которые, согласно выводу врачей, говорили о насилии над ребенком. 

В преступлении подозревали отца девочки. Местные СМИ сообщили, что мужчина якобы признался, заявив в суде, что «просто психанул» из-за ссоры с женой и не имел злого умысла.

Суд не нашел состава преступления в его действиях. Прокуратура Татарстана оспорила решение суда об оправдании отца девочки.



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