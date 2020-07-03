 

Искавший деньги на выпивку петербуржец до смерти изрезал пенсионерку в парке

03.07.2020, 9:45, Новости дня

В Санкт-Петербурге взяли под стражу 45-летнего Андрея Максимова, который до смерти изрезал 75-летнюю пенсионерку ради покупки спиртного, а спустя неделю напал еще на двух женщин. Признания задержанного сняли на видео.

 

Ранее судимый злоумышленник рассказал, что ему не хватало денег на выпивку, а потому днем 23 июня он с ножом в руках напал на прогуливавшуюся в парке Александрино в Кировском районе города пенсионерку. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ей жизнь врачам не удалось.

На этом Максимов не остановился: 30 июня в Калининском районе он набросился на 42-летнюю женщину, а на следующий день жертвой грабителя пала 85-летняя пенсионерка. В последних двух случаях сумму ущерба оценили в 35 тысяч рублей.

В первый день июля подозреваемого в грабеже, разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть, задержали, а 2 июля по решению суда взяли под стражу.



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