 

СМИ: первый смартфон со скручивающимся экраном выйдет в начале 2021-го

03.07.2020, 9:45, Новости дня

LG намерена превратить свои разработки, зафиксированные в опубликованном ранее патенте на смартфон с экраном-свитком, в реальный коммерческий продукт. Как сообщает южнокорейское издание TheElec, в компании рассчитывают анонсировать гаджет в начале 2021-го года.

По данным источников TheElec в LG, устройство разрабатывается под кодовым названием B Project – первая буква якобы взята из имени управляющего директора LG Mobile Comunications, Бон-сук Квона.

Уже сделано более тысячи прототипов устройства, утверждают источники. При этом по каким-то причинам скручивающийся экран для смартфона выпускает не LG Display, входящая в тот же южнокорейский многоотраслевой конгломерат, а китайская BOE.

С новым смартфоном LG, не первый год теряющая позиции на рынке мобильных устройств, надеется затмить инновации уже выпустивших складные смартфоны с гибкими экранами конкурентов – Samsung и Huawei.

Кроме того, сообщает издание, в планах мобильного подразделения LG – выпустить в первой половине 2021-го традиционный смартфон-флагман под кодовым названием Rainbow, а во второй половине года – некое устройство, которое источник TheElec назвал “горизонтальным смартфоном”. Возможно, речь идет об этом гаджете с поворачивающимся на 90 градусов экраном.

Текст:

Вести.Hi-tech



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Сбербанк приступил к выдаче кредитов по ставке 5% для системообразующих предприятий

07.06 / Захарова заявила о «торчащих ушах США» в шпионских скандалах в Германии

19.06 / В Минске сторонники оппозиции более шести часов стояли в живой цепи в знак протеста. Видео

04.06 / В Польше заявили о разрушении образа США как центра Западной цивилизации

18.05 / Эффективность масок для защиты от COVID-19 доказали на хомяках

24.04 / Путин предложил направить на закупку реанимобилей 5 млрд рублей

13.05 / Схрон с гранатами и взрывчаткой обнаружили в лесу во Владивостоке

16.04 / В ОПЕК прогнозируют сильнейшее в истории падение спроса на нефть

24.04 / Газпром оценил влияние цен на энергоносители на снижение добычи сланцевого газа в США

04.05 / Выйти из самоизоляции без стрессов: советы психолога

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска