В ДТП с украинцами в Польше, по уточненным данным, пострадало 28 человек

03.07.2020, 9:42, Новости дня

В результате аварии с украинцами в Силезском воеводстве в Польше, по уточненным данным, пострадало 28 человек, никто не погиб, сообщило агентство PAP со ссылкой на информацию правоохранителей.

Ранее сообщалось, что пострадавших 30. 10 человек получили тяжелые травмы, троих из них доставили в больницы на вертолетах. Еще 18 пострадавших были направлены на обследование.

ДТП произошло 2 июля около 14.00 в селе Богуславице вблизи города Ченстохова.

Во время аварии столкнулось три транспортных средства: два грузовика и автобус, в котором находились граждане Украины.

По предварительным данным полиции, в грузовике, который перевозил сыпучие материалы, лопнула шина, в результате чего водитель потерял управление автомобилем и врезался в автобус. Автобус, в свою очередь, столкнулся с прицепом грузовика, который перевозил легковоспламеняющиеся материалы. После столкновения автомобили загорелись.

В польской полиции не уточнили, сколько среди пострадавших граждан Украины. Вечером 2 июля в Генеральном консульстве Украины в Кракове информировали, что в аварии получили травмы 16 украинцев, один человек находился в критическом состоянии.